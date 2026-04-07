Tensão no Oriente Médio: Trump ameaça Irã com ataque “sem precedentes”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã nesta terça-feira (7), ao ameaçar realizar ataques “sem precedentes” caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto.

Em declaração contundente, Trump afirmou que “toda uma civilização morrerá esta noite” se Teerã não cumprir o prazo estabelecido. O presidente também mencionou a possibilidade de uma “mudança completa de regime” no país, sugerindo que isso poderia abrir caminho para um novo cenário político.

A resposta iraniana veio rapidamente. O governo do Irã declarou que, caso seja alvo de ações militares, poderá bloquear o fornecimento de petróleo e gás aos Estados Unidos e seus aliados por anos — medida que pode impactar diretamente o mercado global de energia.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, e qualquer interrupção no local gera preocupação internacional, elevando tensões geopolíticas e riscos econômicos.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de o g1)