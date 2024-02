Estado entrega mais de 500 novos kits de ajuda humanitária para moradores de Rio Maria

Após o município de Rio Maria, no sul do Estado do Pará, decretar situação de emergência devido as fortes chuvas que atingem a região, o Governo do Pará segue com os trabalhos de apoio aos moradores da localidade. E, nesta segunda-feira, 5, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, esteve no município para fazer a entrega de mais de 500 novos kits de ajuda humanitária e kits dormitório.

“A gente deixa uma palavra de solidariedade às famílias que sofreram essas perdas e dizer que podem contar com o Governo do Estado, que através de um trabalho conjunto com a prefeitura municipal aqui de Rio Maria, podemos hoje estar entregando esta ajuda humanitária. Além disso, também fizemos o cadastro para o programa Recomeçar que irá ajudar estas famílias a retornarem à vida normal”, disse a vice-governadora, Hana Ghassan.

Assistência – Foram entregues 556 cestas de alimentos, 556 garrafas de 5l de água e kits dormitórios. Além do auxílio, seguem sendo realizadas as inscrições das pessoas atingidas para o recebimento de recursos do programa “Recomeçar”. Na última quinta-feira, 1º, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência no município, após as fortes chuvas e enchentes.

A prefeita de Rio Maria, Marcia Ferreira, agradeceu o apoio do Estado e reforçou a importância da ajuda aos moradores. “Nesse momento tão difícil, receber a nossa vice-governadora aqui, junto com a Defesa Civil, isso tem nos ajudado a buscar melhorias para essas famílias vulneráveis”, destacou.

Recomeçar – Criado no ano de 2020, o programa promove ajuda financeira emergencial às pessoas em vulnerabilidade social, vítimas de desastres naturais. O recurso, no valor de um salário mínimo, é pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e é destinado às famílias com renda de até três salários mínimos.

Iniciativa – Desde a manhã de 30 de janeiro, agentes da Defesa Civil Estadual estão no município, para dar auxílio às mais de 2,7 mil pessoas de 556 famílias afetadas pelas chuvas. Uma carreta da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) já havia distribuído alimentos, água potável e colchões na última sexta-feira, 2 e, segundo análise dos agendes da Defesa Civil, o rio não oferece mais risco e seu volume já voltou à normalidade. (A Notícia Portal/ Agência Pará)