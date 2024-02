Equatorial Pará alerta para cuidados com a rede elétrica durante o Carnaval

O feriado de Carnaval está chegando. Momento de muita alegria, folia. Por isso, a Equatorial Pará alerta para cuidados com a rede elétrica durante o período carnavalesco, para que acidentes que representam riscos e perigos à vida sejam evitados.

Uma das principais recomendações está relacionada a materiais como serpentinas de papel ou metálicas, assim como jatos de espumas ou de água. O contato desses objetos com a rede elétrica jamais deve acontecer, para evitar risco de choque elétrico. Além disso, vale ressaltar que as decorações e alegorias carnavalescas não devem ser fixadas em postes ou em redes elétricas. Vale lembrar que apenas profissionais da distribuidora são habilitados e autorizados, além de possuírem preparo técnico para intervir na rede elétrica.

Elizabete Macêdo, técnica em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, reforça as precauções que devem ser tomadas.

“Os foliões e organizadores dos blocos devem ter cuidado para que os trios elétricos mantenham uma distância segura, de pelo menos de dois metros, em relação à fiação elétrica. Essa precaução é crucial para prevenir acidentes, que, em muitos casos, podem ter consequências fatais”, destaca Elizabete.

Para registrar qualquer tipo de ocorrência ou acidente envolvendo a rede elétrica, deve-se entrar em contato imediatamente com a Equatorial Energia Pará, por meio do 0800 091 0196, e informar casos de risco como incêndios, faiscamento, cabos partidos, entre outros.

Confira outras dicas importantes:

– Não utilizar os postes da para fixar ornamentações.

– Observar a existência da rede elétrica e não tocá-la .

– Não fazer ligação clandestina, pois elas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica.

– Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica.

– No caso do uso de trios elétricos e movimentação de carros alegóricos em vias públicas, observar se, no trajeto, não há travessia de cabos da rede elétrica que possam causar acidentes.

– Em caso de acidentes relacionados à rede elétrica, não se deve tocar ou se aproximar dos cabos caídos. (A Notícia Portal/Equatorial)