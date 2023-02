PARÁ: Com movimentações nas secretarias, região sul paraense ganha representação na Alepa SUB: 

A região do sul do Pará, voltou a ter representante na Assembleia Legislativa do Estado do Pará-Alepa, e diretamente os municípios localizados as margens da Rodovia PA-279, que liga os municípios de Xinguara, Água Azul do Norte , Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu.

Tomou posse na manhã desta terça-feira (07), como deputado estadual o empresário e pecuarista Francisco Torres de Paula, o popular ‘’Torrinho’’, irmão do prefeito de São Felix do Xingu.

Nas eleições de 2022 o candidato Torrinho, ficou como o 1º suplente do Podemos, e assumiu a vaga do deputado eleito Igor Normando que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC). A presença de Torrinho na Alepa, vai preencher uma lacuna que havia sido deixada pelo deputado estadual Alex Santiago, que não consegui se reeleger e era o último deputado eleito como representante da região do sul do Pará no poder legislativo estadual. Torrinho reside na cidade de São Felix do Xingu, onde atuou por vários anos como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de São Felix do Xingu e também já foi secretário municipal de Administração na primeira gestão do prefeito João Cleber de quem é irmão. O mais novo deputado estadual goza de um grande prestígio com o governador Helder Barbalho. Dinho Santos

Fonte: Blog do Dinho Santos