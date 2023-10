EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COPNÉRIOS – COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ

CNPJ: 07.715.130/0001-50

NITE: 15 4 0001132-1 EM 30.11.2005

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.376.594-1

Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre TAC SEMMA – informações acerca da execução da obra, apresentação dos dados parcial/total da auditoria fiscal/contábil/financeira em face das administrações passadas e outros assuntos.

O Diretor Presidente COPNERIOS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 80 (oitenta) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16.10.2023, na sua sede social, à Rua Santa Maria s/n, Casa de Tábua, Município de Santa Maria das Barreiras, a ter início às 09:00 hrs, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados, as 10:00hs a segunda convocação, com a presença da metade e mais 1 (um) dos cooperados, e as 11:00hs em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – TAC SEMMA – informações acerca da execução da obra;

2 – Apresentação dos dados parcial/total da auditoria fiscal/contábil/financeira em face das administrações passadas;

3 – Outros assuntos.

Santa Maria das Barreiras, Casa de Tábua, 05 de outubro de 2023.

COPNÉRIOS – COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ

Diretor Presidente – Alessandro Costa Martins