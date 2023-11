Enem 2023: Pará tem 29% de ausentes dos quase 230 mil inscritos no estado; saiba como pedir reaplicação

Dos 229.181 inscritos no Enem no Pará, 29% não compareceram no primeiro dia de prova, de acordo com o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) neste domingo (5).

O estado, que é o sexto com o maior número de candidatos, contabilizou cerca de 66.462 ausentes nesta fase inicial do processo seletivo, segundo os dados.

Reaplicação

O direito à reaplicação, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro, é válido somente em certas situações, como em caso de doenças infectocontagiosas, que precisarão ser comprovadas pelos candidatos, ou problemas logísticos.

Quem foi prejudicado pela distância do local de prova por um erro da organização também terá direito a fazer o Enem em dezembro, como comunicou o Inep, em endereços que ainda serão informados.

Neste caso, Inep disponibiliza, na Página do Participante, uma aba específica para que inscritos peçam para participar do Enem na nova data. Segundo o órgão, o sistema analisará as informações no período de 13 a 17 de novembro.

O edital alerta ainda que o participante afetado por problemas logísticos durante o 1º dia de aplicação das provas deverá comparecer normalmente no 2º dia de aplicação e poderá solicitar a reaplicação do exame do 1º dia.

Como pedir a reaplicação

A solicitação de reaplicação deverá ser feita pela Página do Participante até o dia 17 de novembro. As solicitações serão julgadas individualmente pelo Inep.

Segundo o instituto, para a análise da possibilidade de reaplicação, o candidato deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença, por exemplo.

Na documentação, devem constar:

• o nome completo do participante;

• o diagnóstico com a descrição da condição;

• o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

• além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente

• e a data do atendimento.

🚨 O Inep alertou que o participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante o primeiro dia de aplicação e não concluiu as provas ou precisou ausentar-se do local não poderá retornar à sala de provas para concluir o exame e não poderá solicitar a reaplicação. O mesmo vale para estas situações do segundo dia de provas. (A Notícia Portal/ G1 Pará)