Empresário demonstra na rede social indignação com condenação na justiça

O empresário João Batista da Silva, de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará, utilizou as redes sociais para expressar sua indignação contra o Sindicato dos Empregados no Comércio de Tucumã e Região (SINDITUR) e contra a Justiça do Trabalho.

O proprietário da empresa Panthera Máquinas, Peças e Implementos criticou a decisão judicial que resultou na condenação de sua empresa, após uma denúncia feita pelo SINDITUR.

A ação trabalhista movida pelo sindicato se baseia na alegação de que a Panthera Máquinas, Peças e Implementos, sediada em Ourilândia do Norte, descumpriu uma cláusula trabalhista ao abrir no feriado. Para comprovar a infração, o diretor do sindicato realizou uma compra no valor de R$ 12 via PIX e anexou o comprovante à denúncia, o que foi decisivo para a condenação do empresário, que teve que pagar quase R$ 10 mil após perder a causa.

Na gravação, João Batista critica a postura de Fábio Marcelo Marques, presidente do SINDITUR: “Estou falando aqui de uma situação maliciosa de uma pessoa que não trabalha, mas vem importunar as empresas e pais de família, procurando uma brecha para extorquir os comerciantes”, declarou. Nos vídeos, o empresário também contesta a decisão da Justiça em dar ganho de causa ao sindicato.

A redação do Portal A Notícia tentou ouvir Fábio Marcelo Marques para apresentar sua versão dos fatos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para contraditório. (Roney Braga / Portal A Notícia)