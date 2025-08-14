Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT

A concessionária Rota do Pará anunciou a abertura de 132 vagas de emprego com carteira assinada para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia. As oportunidades são para diversas funções operacionais e administrativas, voltadas para a manutenção e operação das rodovias sob responsabilidade da empresa.

As vagas fazem parte da ampliação do quadro de colaboradores da concessionária, que administra as rodovias PA-150, PA-475, PA-483 (Alça Viária) e trechos das PAs 252 e 151. A empresa também é responsável pela taxa de pedágio em 526,2 km de rodovias estaduais.

Funções disponíveis

Entre os cargos ofertados estão:

• Controlador de Pedágio

• Operador de Pedágio

• Auxiliar de Serviços Gerais

• Inspetor de Tráfego

• Operador de Guincho Leve

• Operador de Caminhão Multiuso

• Operador de Caminhão Pipa

Todos os contratos serão feitos sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Requisitos

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter, no mínimo, Ensino Médio completo, com exceção para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, que não exige escolaridade mínima.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail: trabalheconosco@rotadopara.com.br. Mais informações sobre as vagas e o processo seletivo estão disponíveis no site www.rotadopara.com.br/trabalheconosco. (A Notícia Portal com informações Hannah Franco O Liberal/ Fotos: Rotas Pará)