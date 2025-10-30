Em São Félix do Xingu, casal é preso pela polícia civil por homicídio

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Civil, por meio da Delegacia do Distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, deu cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos contra um casal suspeito de envolvimento em um homicídio.

A prisão ocorreu após a equipe policial receber a informação acerca de um homicídio por arma de fogo contra um homem, fato ocorrido em uma fazenda localizada na região do Jabá, zona rural de Altamira, a aproximadamente 310 km do Distrito de Taboca.

O crime ocorreu supostamente em decorrência do envolvimento extraconjugal da mulher da vítima com o suposto autor do delito. A equipe policial deslocou ao local dos fatos e, durante o trajeto, conseguiu interceptar a ex-companheira da vítima e o suspeito, que estavam se deslocando em um ônibus. Em seguida, os policiais foram à fazenda onde ocorreram os fatos e encontraram o local onde a vítima foi enterrada.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de realização de mais diligências, foi realizada a representação pela decretação da prisão temporária em desfavor dos suspeitos, que foi deferida pela Vara Criminal de São Félix do Xingu.

Os dois foram encaminhados para a unidade policial de São Félix do Xingu, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis e se encontram à disposição da Justiça. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Pará/ Foto: Divulgação)