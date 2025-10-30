PolíciaSão Felix do Xingu

Em São Félix do Xingu, casal é preso pela polícia civil por homicídio

Os dois foram encaminhados para a unidade policial de São Félix do Xingu, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis e se encontram à disposição da Justiça.

30/10/2025
Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de realização de mais diligências, foi realizada a representação pela decretação da prisão temporária em desfavor dos suspeitos, que foi deferida pela Vara Criminal de São Félix do Xingu. O crime ocorreu supostamente em decorrência do envolvimento extraconjugal da mulher da vítima com o suposto autor do delito.

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Civil, por meio da Delegacia do Distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, deu cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos contra um casal suspeito de envolvimento em um homicídio.

A prisão ocorreu após a equipe policial receber a informação acerca de um homicídio por arma de fogo contra um homem, fato ocorrido em uma fazenda localizada na região do Jabá, zona rural de Altamira, a aproximadamente 310 km do Distrito de Taboca.

O crime ocorreu supostamente em decorrência do envolvimento extraconjugal da mulher da vítima com o suposto autor do delito. A equipe policial deslocou ao local dos fatos e, durante o trajeto, conseguiu interceptar a ex-companheira da vítima e o suspeito, que estavam se deslocando em um ônibus. Em seguida, os policiais foram à fazenda onde ocorreram os fatos e encontraram o local onde a vítima foi enterrada.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de realização de mais diligências, foi realizada a representação pela decretação da prisão temporária em desfavor dos suspeitos, que foi deferida pela Vara Criminal de São Félix do Xingu.

Os dois foram encaminhados para a unidade policial de São Félix do Xingu, onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis e se encontram à disposição da Justiça. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Pará/ Foto: Divulgação)

30/10/2025

Notícias relacionadas

BANNACH: Ex-gestora deixa mais de R$2.9 milhões de dívidas no INSS. Recolhia e não repassava à previdência

10/02/2025

Colisão entre motocicletas provoca três mortes de jovens no perímetro urbano entre Tucumã e Ourilândia do Norte

04/09/2025

Prefeitura entrega material esportivo para os times da primeira divisão

20/08/2025

Ministro Barroso autoriza acesso da PF a provas da CPI da Covid

05/05/2023
Botão Voltar ao topo