Em Itaituba, Estado vai entregar a 24ª Usina da Paz, a primeira do oeste paraense

Moradores do município de Itaituba – município do oeste paraense com mais de 123 mil habitantes, conforme o último Censo – vivem a expectativa para a entrega da 24ª Usina da Paz do Pará, na manhã de sexta-feira (27). A nova UsiPaz será a primeira instalada na Região de Integração Tapajós (que abrange seis municípios), garantindo acesso a serviços públicos essenciais e oportunidades de capacitação profissional e lazer para a comunidade.

O complexo multifuncional vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos à população, contemplando áreas como saúde, cidadania, educação, qualificação profissional, esporte, cultura e lazer. A Usina, que fica na Avenida dos Ipês, Bairro Jardim América, beneficiará uma das cidades mais populosas do oeste paraense, além de outros municípios.

Assim como as demais Usinas já entregues pelo governo do Estado, o novo equipamento público conta com estrutura moderna e funcional, composta por dois prédios principais – Usina e Assistência -, preparados para oferecer serviços essenciais, como emissão de documentos e atendimento médico, odontológico e psicológico. Os usuários terão acesso, ainda, a bibliotecas, salas de estudo, salas de informática, espaço de gastronomia, ambientes para reforço escolar e cursos de qualificação profissional, sala de música e áreas de convivência, além de praça multicultural para eventos, teatro, piscina, complexo poliesportivo, quadra aberta de areia, espaço pet, academia ao ar livre e playground infantil.

Expectativa – Moradores de Itaituba aguardam com ansiedade o funcionamento da Usina. O professor de Educação Física Pedro Xavier, morador do Bairro Cidade Nova, acredita que “a Usina da Paz vai melhorar muito a vida da nossa população. É uma sensação maravilhosa ver que Itaituba está ganhando um complexo com essa dimensão, que vai dar tantas oportunidades para toda a população”.

A moradora do Bairro Floresta, Sileia Ferraz, ressalta que “a população de Itaituba precisava muito de uma Usina da Paz. As atividades oferecidas vão mudar a vida de muitas famílias. Agradeço ao governo do Estado, e a todos os envolvidos, por estarem trazendo esse projeto para a nossa cidade. Eu não vejo a hora de ver este espaço inaugurado”.

Expansão – As Usinas da Paz se destacam no Pará, no Brasil e em outros países como um modelo de política pública que integra cidadania, segurança, inclusão social e melhoria da qualidade de vida em áreas vulneráveis.

Nesse contexto, a Usina da Paz de Itaituba amplia a rede de atendimento no Pará, somando-se às outras 23 unidades já em funcionamento, sendo seis localizadas na capital (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui, Cabanagem e Icoaraci/Outeiro) e 17 na Região Metropolitana de Belém e municípios do interior, beneficiando moradores de Ananindeua (Icuí-Guajará), Marituba, Benevides, Barcarena, Cametá, Castanhal, Capanema, Igarapé-Miri, Moju, Bragança, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Tucuruí, Paragominas, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Outras Usinas estão sendo construídas nos municípios de Ananindeua (segunda unidade, no Bairro Distrito Industrial), Altamira, Santa Izabel do Pará, Redenção, Santarém, Viseu, Breves, Dom Eliseu, Portel, Parauapebas (segunda unidade), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu e São Félix do Xingu.

“Estamos muito felizes em ver a Usina da Paz de Itaituba chegando para oferecer serviços essenciais à população. Este equipamento público vai transformar a vida das famílias, oferecendo oportunidades, serviços e lazer de forma gratuita e acessível. A população de Itaituba poderá contar com um espaço pensado para promover cidadania, dignidade e desenvolvimento humano, fortalecendo os vínculos da comunidade”, enfatizou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga. ( A Notícia Portal com informações de Matheus Rocha (SEAC)/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará de Notícias)