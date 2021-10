Encontrado por pescador corpo de barbeiro desaparecido no Rio Araguaia

Foi encontrado o corpo de um homem no Rio Araguaia, em Conceição do Araguaia, na região sul do Estado, no domingo (24). O cadáver foi achado por um pescador, boiando próximo à Praia Clube, a cerca de 12 km do perímetro urbano. Trata-se do barbeiro Elias Soares Coelho, de 57 anos. Familiares informaram que ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (21) e que foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil local.

O pescador que encontrou o corpo, que segundo ele estaria em avançado estado de decomposição, relatou que arrastou o cadáver para a praia e informou a Polícia Militar, que esteve no local realizando os procedimentos preliminares. A vítima não apresentava sinais de lesões ou perfurações.

Posteriormente a Polícia Civil e uma equipe funerária foram acionadas para a remoção do corpo, que foi trasladado para o Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, para realização de perícia que indicará a causa da morte.

Familiares do barbeiro, enlutados, relataram à reportagem que ele saiu de casa na última quinta-feira e não havia informado onde iria, e que desde então, a família se mobilizou para procurá-lo. Os familiares também disseram que ele frequentemente ingeria bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que somente a partir do resultado da perícia médica será possível esclarecer a causa da morte.

(Com informações Delmiro Silva – Correio de Carajás)