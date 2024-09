Deolane Bezerra deixa presídio em Pernambuco após Justiça conceder habeas corpus

Influenciadora é investigada em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela chegou a deixar prisão para cumprir prisão domiciliar, mas voltou para presídio no dia seguinte por desobedecer a medidas cautelares.

Deolane Bezerra deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (24). A influenciadora, empresária e advogada foi solta após decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que beneficiou 18 investigados, ao todo.

Alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, Deolane estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, a cerca de 280 km da capital pernambucana, desde o último dia 10. A Justiça chegou a decretar prisão domiciliar para a influenciadora, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, a decisão foi revogada apenas um dia após Deolane deixar aprisão no Recife, por descumprimento de medidas cautelares, e ela foi encaminhada para a prisão no interior.