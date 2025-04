Em Belém Prefeito Valber consegue recursos para manutenção de estradas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), assinou nesta segunda-feira (31) um convênio com a Prefeitura de Bannach, na região do Araguaia Paraense, para a aquisição de 150 mil litros de óleo diesel. O combustível será utilizado nas máquinas responsáveis pela recuperação e manutenção das estradas vicinais do município.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do secretário de Estado de Transportes, Alder Silveira, além de autoridades. O convênio estabelece que os recursos para a compra do combustível serão liberados pelo Estado em parceria com a prefeitura.

O prefeito de Bannach, Valber Milhomem, celebrou a conquista e destacou o apoio do governo estadual.

“Tenho uma ótima notícia para vocês. Acabei de sair de uma audiência com o nosso secretário de infraestrutura, Alder Silveira, onde assinamos um convênio para aquisição de 150 mil litros de óleo diesel. Isso nos permitirá recuperar diversos trechos das estradas vicinais do município. Agradeço à nossa vice-governadora Hanna e ao governador Helder por sempre atenderem nossas demandas”, afirmou o prefeito.

A recuperação das estradas vicinais é essencial para melhorar o escoamento da produção agrícola e garantir mais segurança no deslocamento da população rural. A expectativa é que as obras iniciem nos próximos meses, beneficiando diretamente produtores e moradores da região. (Com informações de Roney Braga / A Notícia Portal)