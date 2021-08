Polícia Rodoviária do Pará registra 14 mortes durante Operação Férias Escolares 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará divulgou na manhã de ontem (3), o balanço da Operação Férias escolares 2021 contendo os principais indicativos referente aos esforços de fiscalização do órgão para redução dos índices de acidentalidade e criminalidade nas rodovias federais.

Durante os 32 (trinta e dois) dias de operação, a PRF contabilizou 89 acidentes, sendo 35 de natureza grave, 114 feridos e 14 óbitos. Se comparado ao mesmo período do ano passado houve redução no número de acidentes, acidentes graves e feridos. O número de mortos sofreu uma pequena redução e praticamente não se alterou mesmo com o aumento no fluxo de veículos.

O deslocamento de saída dos veículos foi realizado de forma pulverizada havendo uma concentração durante o retorno do último final de semana, causando lentidão em alguns pontos, principalmente nas cidades de Ananindeua (PA) e Marituba (PA). Os dados referentes à fiscalização demonstram que houve um aumento da presença policial, porém a maioria dos acidentes tiveram como causa principal a conduta inadequada de parte dos condutores. As rodovias que ocorreram os acidentes foram as BRs 316 com 41 acidentes, BR-230 com 16 acidentes, BR-010 com 12 acidentes, BR-163 com 11 acidentes, BR-222 com 5 acidentes, BR-155 com 3 acidentes e BR-422 com 1 acidente.

A maior presença ostensiva da PRF nas rodovias também resultou num maior número de abordados. Um total de 36.596 veículos foram fiscalizados pelos policiais nos dias de operação e 32.922 pessoas foram fiscalizadas. Foram lavrados 4.706 autos de infrações por diversas infrações.

Foram lavrados 484 autos de infração em condutores de motocicletas por não uso do capacete de segurança, 709 por Ultrapassagem em local proibido e 175 por não usar o cinto de segurança. Com relação à fiscalização de alcoolemia, foram realizados 282 Testes de alcoolemia e lavrados 57 autos de infração, resultando em 12 pessoas presas por este motivo. As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que tem maior gravidade e podem resultar em acidentes graves.

A PRF também esteve presente em relação às ações de repressão ao crime. Foram 131 pessoas presas por diversos crimes, sendo 12 por Dirigir Sob o efeito de Álcool, 05 por Tráfico de Drogas, 18 por Crimes ambientais, 04 por Cumprimento de Mandado de Prisão e 5 por Crimes de Trânsito. Foram realizadas as apreensões de 253,92 m³ de madeira, 5 animais silvestres, 956,8 kg de Cocaína, 364 unidades de anfetaminas, 5 espingardas, 2 pistolas, 7 revólveres, 11.919 unidades de munições, 555 veículos recuperados e 349 adulterados.

A Operação Férias Escolares 2021 da Polícia Rodoviária Federal ocorreu, em todo o estado, entre os dias 02 de julho e 02 de agosto. (Com informações Diário Online)