ELEIÇÕES 2022: Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral é criado no Pará

O Ministério Público Eleitoral (MPE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no Pará assinaram, na tarde desta segunda-feira (29), acordo de cooperação técnica para oficializar a criação do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral nas Eleições 2022. O evento aconteceu no Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE), anexo ao prédio-sede do TRE, em

Belém.

O objetivo do comitê é intensificar a fiscalização e o controle de fraudes e corrupção eleitorais e de irregularidades nas propagandas no período referente às Eleições 2022 até a diplomação das pessoas eleitas.

Com a assinatura do termo de cooperação, a partir desta quinta-feira (1º/9) estará disponível um número de telefone 0800 para atendimento no horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, para prestar orientações referentes aos canais oficiais disponíveis para formular denúncias de propaganda eleitoral irregular e de outras irregularidades eleitorais.

Pardal – As eleitoras e os eleitores já podem denunciar possíveis irregularidades na propaganda eleitoral utilizando o aplicativo Pardal que, desde o dia 16 de agosto, está recebendo as denúncias referentes ao tema. O aplicativo é um importante canal para fazer chegar ao MP Eleitoral denúncias com indícios de irregularidade durante as eleições 2022. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

Além de irregularidades na propaganda, pelo Pardal é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral como compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. (A Notícia Portal / com informações de MPPA)