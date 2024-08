EDITAL DE REUNIÃO – AGRO V 70 LTDA.

ATA DE REUNIÃO – AGRO V 70 LTDA. – CNPJ: 46.839.631/0001-08 – NIRE: 15201841668. No dia 13 (treze) de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h30min (nove horas e trinta minutos), na empresa AGRO V 70 LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Fazenda Vitória Régia, Rodovia BR 158, KM 170, sentido Redenção, S/N, Santana do Araguaia/PA, CEP: 68.560-000, inscrita no CNPJ sob o nº 46.839.631/0001-08, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o NIRE de nº 15201841668 em 20 de junho de 2022. DA PRESENÇA: Foi realizada Assembleia de reunião entre os sócios desta Sociedade Limitada, comparecendo: Vitório Guimarães da Silva, Maria Aurismar Guimarães, Helder Guimarães Lima da Silva, Herbert Guimarães Lima da Silva e Hellen Cristina Guimarães de Mostajo, que integralizam conjuntamente 100% (cem por cento) do Capital Social da empresa AGRO V 70 LTDA., tendo sido, portanto, alcançado o quórum necessário para se efetivar esta Assembleia. DA COMPOSIÇÃO DA MESA: Preside esta Assembleia o PRESIDENTE, Vitório Guimarães da Silva, acompanhado do SECRETÁRIO, Herbert Guimarães Lima da Silva. DAS FORMALIDADES LEGAIS: A presente assembleia de reunião entre sócios atendeu a todas as formalidades legais. DAS PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do parágrafo 2º do art. 1.072 da Lei 10.406/02. DA ORDEM DO DIA: Redução do valor do Capital Social de R$ 700.203,00 (setecentos mil, duzentos e três reais) para R$ 401.091,00 (quatrocentos e um mil e noventa e um reais), por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme previsão legal disposta no art. 1.082, II, da Lei 10.406/02. DAS DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, deliberam os sócios por unanimidade, aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário. Item 1. Disponibilizado o Contrato Social para apreciação individual dos sócios. Item 2. Explicados os motivos para redução do Capital Social, estando todos os sócios cientes de que o Capital Social da empresa AGRO V 70 LTDA. será reduzido por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme disposto no Art. 1.082, II da Lei 10.406/02. Item 3. Os sócios, em sua totalidade, reconhecem que o Capital Social da empresa AGRO V 70 LTDA. será reduzido de R$ 700.203,00 (setecentos mil, duzentos e três reais) para R$ 401.091,00 (quatrocentos e um mil e noventa e um reais). Item 4. Aprovada sem restrição, pela totalidade dos sócios, a redução do Capital Social da empresa AGRO V 70 LTDA., de R$ 700.203,00 (setecentos mil, duzentos e três reais) para R$ 401.091,00 (quatrocentos e um mil e noventa e um reais). DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o PRESIDENTE encerrou a Assembleia. O SECRETÁRIO lavrou a presente Ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada por todos os presentes. Santana do Araguaia/PA, 13 de agosto de 2024. VITÓRIO GUIMARÃES DA SILVA – Presidente; HERBERT GUIMARÃES LIMA DA SILVA – Secretário; VITÓRIO GUIMARÃES DA SILVA – Sócio; MARIA AURISMAR GUIMARÃES – Sócia; HELDER GUIMARÃES LIMA DA SILVA – Sócio; HERBERT GUIMARÃES LIMA DA SILVA – Sócio; HELLEN CRISTINA GUIMARÃES DE MOSTAJO – Sócia.