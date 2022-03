Jovens são amordaçados, amarrados e mortos em Marabá

Dois jovens foram encontrados mortos neste domingo (20), em uma área de mata em Marabá, no sudeste do estado. As vítimas estavam amordaçadas e com as mãos e pés amarrados com fita isolante.

Os corpos estavam em uma área, atrás da Rua Circular, no Bairro Infraero, no Núcleo Cidade Nova. Eles foram achados por populares que acionaram a Polícia Militar.

Os jovens foram executados com tiros na cabeça. As vítimas estavam de bruços e um corpo próximo ao outro. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos cadáveres para passarem por necropsia.

O local em que os corpos foram achados é uma área em que as famílias foram retiradas pela justiça e ficou apenas casas abandonadas.

Moradores que tiveram no local informaram que as vítimas não eram conhecidas na área. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios de Polícia Civil.

Fonte: Fato Regional