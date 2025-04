BANNACH: Governador Helder fala sobre a pavimentação da estrada que liga BR – 155 à cidade

Durante entrevista ao Portal A Notícia, por ocasião de sua visita a Cumaru do Norte nesta quarta-feira (2), o Governador Helder Barbalho (MDB), se referiu aos municípios que ainda não tem acessos as cidades, pavimentados, como é o caso de Bannach. Ele disse que nesses municípios o seu governo já começou fazendo as pontes de concreto para evitar o risco de interrupção com as pontes de madeira. “Temos feito parecerias anuais permanentes para a manutenção dessas estradas”, disse o Governador.

Sobre Bannach, Helder explicou que a estrada é assistida pelo Governo que vem realizando recuperações periódicas e que o próximo passo é solicitar que é a Assembleia Legislativa do Estado promova a estadualização da via que liga a cidade de Bannach com a BR 155. “Concluído o processo de estadualização, o Governo do Pará assume a estrada e a partir dai planeja a pavimentação para que nós possamos fazer os mais de 50 km que ligam até a sede de Bannach”, disse o Governador. (Roney Braga / A Notícia Portal – Foto: Samuel Dias)