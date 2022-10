EDITAL DE LICENÇA – FLORA-FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTÍCIAS LTDA

A empresa FLORA – FLORESTA DO ARAGUAIA CONSERVAS ALIMENTÍCIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n0 02.363.425/0001-90, conforme instrução dada pela Resolução CONAMA n° 06/1986, torna público que obteve da SEMMARH, através do Processo Administrativo nº 01/2022, a Emissão da Licença de Operação nº 04/2022, para a atividade de Indústria de Beneficiamento de Frutas, localizada no endereço PA 449, KM 02, Setor Industrial, bairro Suburbano, município de Floresta do Araguaia – PA, válida pelo prazo 03 anos.