EDITAL DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – 015/2024 JEANN SOUZA RIBEIRO

JEANN SOUZA RIBEIRO

CPF N° 640111602-10 RG N°3258375 PC – PA

Titular do processo minerário n° 851.3372020 e processo SEAMTI n° 0273/2022, Referente a Licenciamento Ambiental para permissão de Lavra garimpeira, em polígono de 48,74 hectares, no município de CUMARU DO NORTE – PA, para Minério de Ouro aluvionar, Cassiterita, Columbita, Tantalita, quartzo, Espodumênio e Wolframita; torna público que recebeu Licença de Operação n° 015/2024 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Cumaru do Norte – PA.