Dois homens são presos suspeitos de homicídio em Tucumã; vítima era procurada por furto de motos

Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (28), suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem conhecido pelo apelido de “Célio”, em Tucumã, sul do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi golpeada na cabeça com uma barra de ferro dentro de uma residência abandonada na rua Breves.

“Célio” era procurado pela polícia por envolvimento em furtos de motocicletas. De acordo com registros, ele era suspeito de dois crimes recentes: um furto ocorrido no dia 9 de abril, em Ourilândia do Norte, e outro na última sexta-feira (25), em Tucumã.

A ação policial teve início após o Núcleo Integrado de Operações (Niop) acionar uma guarnição do 36º Batalhão da PM, por volta das 9h30, informando sobre um possível homicídio, sem indicar o local exato do crime. As informações preliminares apontavam que os autores seriam dois homens conhecidos como “Negão” e “Erik”.

Durante as diligências, a PM localizou “Erik”, de 33 anos, na avenida do Ouro. Ele foi detido e indicou o paradeiro de “Negão”. Ambos foram encontrados na mesma residência, onde os policiais também localizaram o corpo da vítima em um dos quartos.

O local foi isolado e a Polícia Civil acionada para dar prosseguimento às investigações e à remoção do corpo. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde permanecem à disposição da Justiça.

O 36º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela ação, integra o Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), comandado pelo coronel Formigosa. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Juscelino Show na Net)