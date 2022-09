Diretoria da Festa de Nazaré, Remo e Paysandu lançam camisa dos clubes com selo oficial do Círio

A parceria começou em 2021 e, por conta da grande venda e repercussão, os clubes confirmam a continuidade para o Círio 2022.

Na noite desta quinta-feira (8), a Diretoria da Festa de Nazaré e as diretorias de Clube do Remo e Paysandu dão continuidade à parceria por meio do Projeto Selo do Círio, no lançamento das camisas oficiais com selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, visando a festa do Círio 2022. As camisas estarão à venda nas lojas dos clubes a partir do dia 9 de setembro.

A parceria começou em 2021 e, por conta da grande venda e repercussão, os clubes confirmam a continuidade para o Círio 2022. “Os clubes vão apresentar no evento a camisa com o selo do Círio, em uma edição especial em homenagem à festividade de Nazaré. Esta parceria destina parte da renda da venda das camisas às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização do Círio”, esclarece Roberto Souza, da diretoria de marketing. O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, falou sobre a parceria em mais um ano de homenagens à padroeira dos paraenses. “Ficamos felizes em fazer parte mais uma vez da festividade. E hoje vemos a ação agregar valor, tanto ao Círio, quanto ao clube, que consegue uma boa arrecadação com a venda dessas camisas. Futebol e fé se confundem, nossa história tem muito a ver com o Círio e espero que essa parceria perdure por muitos anos, sendo positiva para todas as partes”, comemora Fábio Bentes, presidente do Remo.

Maurício Ettinger, do Paysandu, também comentou a retomada da parceria. “O Círio de Nazaré é um dos momentos mais mágicos do ano para os paraenses, tanto que é considerado pela maioria da população como um Natal antecipado. E o Paysandu apoia e incentiva essa manifestação. Inclusive, o clube se sente privilegiado por estar no corredor da procissão, com a nossa Sede Social localizada no coração da avenida Nazaré. Nós mantivemos a parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré por entendermos a importância de apoiar a causa, já que o recurso arrecadado será bem aplicado. Assim como foi ano passado, nós esperamos e acreditamos que este ano também será um sucesso, principalmente com a retomada do Círio aos moldes tradicionais, com aquele lindo mar de gente e de fé nas ruas”, diz

O Selo do Círio foi criado em 2017 com o objetivo de certificar produtos e serviços com a temática ciriana, garantindo qualidade, originalidade, exclusividade e compromisso com a preservação da cultura local. A partir de 2019, a DFN lançou vários produtos com o selo, que podem ser adquiridos pelos sites www.lojinhadocirio.com.br e www.selodocirio.com.br.

A produção e a venda dos produtos com o Selo Oficial do Círio ajudam na manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN) e Arquidiocese de Belém, que atuam em comunidades carentes com creches e espaços pedagógicos, dando suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação de jovens e preservação da Basílica Santuário. “Desde o início soubemos que a parceria com os principais clubes de futebol do estado seria um sucesso, comprovamos isso em 2021 e, por isso, renovamos para este ano”, destaca Roberto. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal).