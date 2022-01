Belém: Advogado mata a própria mãe a facadas

O advogado Leonardo Felipe Giuni Bahia matou a própria mãe, na madrugada desta terça-feira (18), em Belém. A Polícia Científica foi acionada para analisar a cena do crime, em um prédio residencial no bairro Batista Campos. O suspeito foi preso em flagrante apresentado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O caso ocorreu antes das 6h, no edifício Villa Del Fiore. A vítima é Arlene Giuvin da Silva, que foi morta a golpes de faca. A irmã do advogado também teria sido ferida, sem gravidade, no momento do crime. Leonardo Felipe foi caputado ainda no prédio e sem reação. Já foi ouvido pela polícia. Entre as linhas de investigação, há a hipótese de um surto psicótico.

(Com informações: O Liberal)