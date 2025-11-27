Detran divulga resultado do CNH Pai D’égua de Mães Atípicas em Marabá, Parauapebas e Redenção

As candidatas residentes nas regiões sul e sudeste do Pará, inscritas no Programa Social CNH Pai D’égua, devem atentar para o resultado final divulgado, nesta quarta-feira (26), pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A relação das aprovadas é exclusiva para a edição especial Mães Atípicas e abrange os municípios de Marabá, Parauapebas e Redenção e cidades próximas.

Fazem parte dessas regiões os municípios de Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Palestinado Pará, PauD’Arco, Piçarra, Rondon do Pará, Redenção, Rio Maria, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

O CNH Pai D’Égua é uma iniciativa do Governo do Pará, coordenada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação. Lançada em maio deste ano, a edição específica para mães atípicas tem o objetivo de apoiar mulheres, em sua maioria, chefes de família, que deixam o emprego para se dedicar aos filhos com deficiência ou que não podem custear as despesas de uma CNH convencional para adquirir um veículo e, assim, facilitar a mobilidade no decorrer do tratamento dos filhos.

Nas regiões sul e sudeste, todas as 700 vagas destinadas pelo programa foram preenchidas. As mães classificadas devem estar atentas aos prazos estabelecidos no edital. Após o prazo para apresentação de recurso, nos próximos dias 27 e 28, e divulgação da relação final, será aberto o período de entrega do passaporte de confirmação e de matrícula presencial, ocasião em que todos os documentos obrigatórios deverão ser apresentados ao Detran. (A Notícia Portal com informações de Leidemar Oliveira/ Detran/ Fotos: Bruno Cruz Agência Pará)