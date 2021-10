Após cair com caminhonete em igarapé pecuarista morre afogado em Tailândia

O pecuarista José Fernandes, mais conhecido pelo apelido “Zé da Pipoca”, de 61 anos, morreu em um acidente na última quarta-feira (13), na zona rural do município de Tailândia, nordeste do Pará. Segundo informações da polícia, a caminhonete que o homem pilotava caiu de uma ponte, na Estrada Vicinal Pindorama, dentro de um igarapé. A vítima não conseguiu sair de dentro do veículo e acabou morrendo por afogamento.

A Polícia Militar informou que foi acionada por um morador da região que avistou o veículo submerso nas águas do igarapé. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi até o local do acidente e retirou o corpo de José Fernandes de dentro do carro. De acordo com o caseiro da vítima, o fazendeiro saiu da propriedade rural dele por volta das 17h de terça-feira (12).

O corpo da vítima, no entanto, só foi retirado do veículo por volta das 14h de quarta. A família do pecuarista relatou que ele passava por problemas de saúde, e que pode ter passado mal antes de cair com o carro no córrego, pois não apresentava sinais de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

(Com informações O Liberal)