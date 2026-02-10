Da sala de aula às residências de prestígio

A excelência na formação médica das unidades Afya Redenção e Afya Marabá foi reafirmada com os resultados obtidos pelos egressos da turma de dezembro de 2025. Os recém-formados conquistaram vagas em programas de residência médica altamente concorridos, em instituições de referência nacional. O desempenho consolida o compromisso da Afya com a formação de profissionais qualificados e preparados para os desafios do sistema de saúde.

Entre os nomes de destaque está o de Karen Karoline Iaghy de Souza, que alcançou o segundo lugar em Oftalmologia no Hospital de Olhos Yano, em Palmas (TO). Sua trajetória foi marcada pela determinação e coragem para enfrentar os desafios. “Olhar para trás e perceber tudo o que percorri até aqui é emocionante. A preparação para a residência em Oftalmologia exigiu disciplina, foco e muitas renúncias. Foram meses de estudo intenso, revisões constantes e a busca por equilíbrio entre dedicação acadêmica e cuidado pessoal”, compartilha.

Ela relata que quando saiu o resultado e viu seu nome, sentiu uma mistura de alívio e gratidão. “Foi a confirmação de que cada esforço valeu a pena e de que cada desafio enfrentado se transformou em aprendizado”, comemora. A celebração veio de forma simples, mas cheia de significado: “compartilhar esse marco com minha família e amigos, que estiveram ao meu lado em cada etapa. Mais do que uma conquista individual, é um momento coletivo, que reforça a importância do apoio e da fé no processo”, finaliza.

A conquista simboliza não apenas o esforço individual, mas também o reflexo da qualidade acadêmica da Afya Redenção, que proporciona aos estudantes prática precoce, inserção nos cenários do SUS e acompanhamento contínuo. Outros egressos da unidade também se destacaram em diferentes especialidades:

Enio Cardoso Dias – Ortopedia e Traumatologia no Hospital Geral Ernesto Simões (BA)

Maria José Ferreira Gomes – Cirurgia Geral no Hospital Geral Roberto Santos (BA)

Marinna Castro Batista Moisés – Clínica Médica no Hospital Municipal de Salvador (BA)

Mateus Eduardo de Oliveira – Medicina Intensiva no Hospital Regional de Juazeiro (BA)

Nágila Kellen Gomes Galeno – Cirurgia Geral na Fundação Serra dos Órgãos (RJ)

Entre os nomes oriundos da Afya Marabá está o de Kézia Santos Ramos, que alcançou o primeiro lugar em Pediatria (ENARE) no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da UFRJ. Sua trajetória foi marcada pela persistência e pela constância nos estudos. Sem seguir um cronograma rígido, Kézia optou por concentrar esforços nas instituições que almejava, resolvendo questões e revisando conteúdos de forma prática e direcionada.

Outro resultado expressivo foi o de Victor Veras de Alencar Carvalho, que conquistou o primeiro lugar em Ortopedia e Traumatologia na Universidade Federal do Cariri (UFCA), no Ceará, além de ter sido aprovado em 5º lugar no Hospital Regional Dona Lindu, no Rio de Janeiro. Natural de Teresina e egresso da turma T2 de Marabá, Victor reconhece que a prática intensa do internato foi essencial para sua formação, mas buscou complementar os estudos com plataformas externas de questões, que o ajudaram a consolidar conteúdos e adaptar-se ao perfil das provas.

Também em posição de liderança, Raphael Alexandre Galletti obteve o primeiro lugar em Clínica Médica no Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, da rede municipal de São Paulo. Além desses primeiros lugares, outros egressos da Afya Marabá também se destacaram em diferentes especialidades: Pedro Isaque Batista Mota (segundo lugar em Medicina de Emergência na Escola de Saúde Pública do Ceará), Brenda Kawany de Andrade Moraes (segundo lugar em Medicina de Emergência na Santa Casa de Misericórdia de Sobral/UFC), Carlito Dias da Silva (Ginecologia e Obstetrícia na UFMS e no NOROSPAR), Jose Fellipe Santiago de Sousa (segundo lugar em Patologia na UFPE), Rodrigo Santiago da Costa (aprovado em dois processos seletivos de Ortopedia e Traumatologia, incluindo o Hospital Regional Santo Antônio de Jesus) e Jardel Pereira Ribeiro (Clínica Médica na UFPA).

Compromisso com a formação médica

Essas conquistas refletem a qualidade acadêmica e a metodologia ativa adotada pela Afya, que alia prática precoce, inserção nos cenários do SUS e acompanhamento contínuo do estudante. A aprovação em instituições de prestígio e em especialidades de alta concorrência reforça o papel das unidades Afya Marabá e Afya Redenção na formação de médicos competentes, humanizados e preparados para atuar em diferentes realidades do sistema de saúde brasileiro.

A relação da Afya com a Amazônia já é antiga. Maior ecossistema de educação médica do país, a instituição mantém 16 unidades na Amazônia, sendo cinco apenas no Pará — Bragança, Abaetetuba, Redenção, Marabá e Belém (pós-graduação). A rede forma médicos desde 1999 e já soma mais de 24 mil profissionais no país.