Curso de Trilhas e Caminhadas impulsiona turismo de natureza

O município de São Félix do Xingu recebeu o Curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas, entre os dias 15 e 26 de setembro. O curso de qualificação foi promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros. A iniciativa objetivou formar moradores interessados em atuar no segmento do ecoturismo, e ofereceu qualificação para a condução de visitantes em áreas naturais com segurança e sustentabilidade.

A capacitação reuniu 17 participantes locais, que tiveram acesso a uma grade diversificada de conteúdos teóricos e práticos. A capacitação é composta por uma série de módulos que combinam teoria e prática, abordando conteúdos que vão desde conceitos fundamentais do turismo e técnicas de interpretação e comunicação até a elaboração de experiências turísticas.

Os participantes também recebem orientações detalhadas sobre equipamentos de uso em trilhas, boas práticas de condução de grupos, medidas de segurança e protocolos de atendimento pré-hospitalar. Essas instruções, esteve o apoio técnico do Corpo de Bombeiros, cuja participação garante maior ênfase na prevenção de riscos e no cuidado com a integridade de visitantes e condutores.

As atividades práticas ocorreram no Bosque Municipal de São Félix do Xingu, uma Área de Preservação Permanente situada no centro da cidade. O espaço, que concentra rica biodiversidade e valor ambiental, serviu como laboratório natural para os exercícios, reforçando o potencial de áreas urbanas protegidas como atrativos turísticos e educativos.

O gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos da Setur, Hugo Almeida, ressaltou ainda que a ação buscou não apenas capacitar profissionais, mas também despertar a consciência ambiental. “O espaço, além de abrigar rica biodiversidade, é um importante patrimônio ambiental e educativo, servindo como cenário ideal para os exercícios de condução em trilhas. A escolha do local reforça a importância da preservação dos recursos naturais urbanos e evidencia como áreas protegidas podem ser utilizadas de forma responsável para promover conhecimento e lazer”, afirmou.

De acordo com o técnico da Setur, Charles Aviz, a certificação recebida pelos concluintes abre oportunidades em diferentes segmentos do turismo, como condução de visitantes em trilhas, passeios de caiaque, observação de aves, visitas a cachoeiras, rapel, pesca esportiva, além de atividades em empreendimentos turísticos, restaurantes, hospedagem, transporte e parques.

“As trilhas atrativas devem incluir interpretação ambiental, histórias locais e saberes tradicionais agregando valor posicionando o município de forma competitiva frente a outros destinos, fortalecendo ainda a economia comunitária, compartilhando saberes locais, tradições e histórias das comunidades, fortalecendo a identidade cultural do município.

É um curso estratégico que transforma o potencial natural em produto turístico real, seguro e competitivo, capaz de atrair visitantes, gerar renda e posicionar São Félix do Xingu no mapa do ecoturismo da Amazônia”, conclui Charles. (A Notícia Portal com informações de Por Israel Pegado (SETUR)/ Fotos: Divulgação/ Agência Pará)