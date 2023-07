CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Vereador é preso por denunciar contrato para show do Raça Negra

O vereador estava na sua residência, quando recebeu a visita do delegado de polícia civil Ivan Rodrigues juntamente com dois investigadores. O delegado pediu para o vereador vestir a camisa para ir até a porta e que ele teria que assinar uma intimação, Charles disse que ao aproximar-se da porta o delegado lhe puxou para o lado de fora da casa e lhe deu voz de prisão. Charles disse que o delegado lhe puxou com violência e que seu braço ficou com fortes dores. “Não houve resistência como o delgado falou, aceitei e apenas quis saber por que eu estava sendo preso, o delegado resistiu e não me informou, só fiquei sabendo depois através do advogado que me defendeu”, disse o Vereador.

O vereador Charles Peixoto (PT) vem denunciando inclusive com postagens nas redes sociais, que pode estar havendo corrupção na realização do Fest Verão, apontando o show do grupo Raça Negra que custou para os cofres do município quase meio milhão de reais, somente de cachê, além de outras despesas com produção e estruturas. A gestão do prefeito Jair Martins também fez uma licitação de quase R$ 21 milhões para pagar as estruturas que serão usadas nos quatro finais de semana do veraneio. Esta licitação também vem sendo denunciada pelo o vereador.

O Parlamentar, disse que é a primeira vez que foi preso, porém não a primeira vez que o delegado Ivan Rodrigues manda diligencia em sua residência, “Toda vez que eu faço uma denúncia, o prefeito vai na delegacia e o delegado manda investigadores vir na minha casa”, explicou o vereador

Charles foi preso na sexta feira (7) por volta das 15h, e foi colocado em liberdade no sábado por volta 11h, após audiência de custodia. (A Notícia Portal da redação)