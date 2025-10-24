Cumaru do Norte e Parauapebas receberam E+ Caravana com serviços gratuitos e troca de geladeiras

Os municípios de Cumaru do Norte e Parauapebas receberam, neste mês de outubro, a E+ Caravana, iniciativa da Equatorial Pará que leva serviços gratuitos e orientações sobre consumo consciente de energia para comunidades de diversos municípios do estado.

Durante três dias de programação, os moradores dos dois municípios puderam ter acesso a diversos atendimentos, como cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociação de débitos com condições facilitadas e orientações sobre uso eficiente da energia.

O encerramento das atividades foi marcado por um momento especial: a troca de geladeiras antigas por novas e mais eficientes, por meio do programa E+ Geladeira Nova, que integra o Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao todo, 37 famílias foram contempladas em Cumaru do Norte e 36 em Parauapebas. Os novos equipamentos possuem selo Procel A de eficiência energética, o que garante menor consumo e mais economia na conta de luz.

A moradora Stefane Saldanha Olímpio, de Cumaru do Norte, celebrou. “Essa geladeira foi a melhor coisa que vocês me deram, porque eu estava precisando”, comemorou. Em Parauapebas, Joelma Moura também não escondeu a alegria ao receber o novo eletrodoméstico. “Estou muito feliz com a minha geladeira nova. Já é o meu presente de Natal, uma bênção! Obrigada, Equatorial!”, festejou.

Segundo Elitânia Almeida, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a E+ Caravana reforça o compromisso da distribuidora com as comunidades paraenses. “A E+ Caravana é uma ação que nos permite estar mais perto das pessoas, orientando sobre o uso consciente da energia e oferecendo serviços que fazem diferença no dia a dia das famílias, como o cadastro na Tarifa Social e o sorteio das geladeiras”, destacou.

Além de Cumaru do Norte e Parauapebas, o projeto já passou por Marabá, São Félix do Xingu, Nova Ipixuna, Redenção e Novo Repartimento, somando milhares de atendimentos e levando informações e benefícios que promovem mais qualidade de vida para os clientes da Equatorial Pará. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Equatorial Pará, Fotos: Divulgação)