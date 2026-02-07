Criança vítima de acidente em Tucumã segue internada no Hospital Regional de Ourilândia

A criança de iniciais H. S. L., de 1 ano e 6 meses de idade, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido em Tucumã, no sul do Pará, no dia 5 de fevereiro de 2026, permanece internada em estado grave no Hospital Regional de Ourilândia do Norte.

As informações foram confirmadas pela mãe da criança, Jéssica Raylla, que autorizou a divulgação da imagem da filha. Segundo ela, a menina, identificada como Heloísa, está entubada, internada em incubadora e recebe soro, medicamentos, plasma e transfusão de sangue, após ter sofrido grande perda sanguínea no momento do acidente.

“Ela perdeu muito sangue. Quando eu a socorri, chegou a sair sangue pela boca”, relatou a mãe.

De acordo com o boletim médico, a criança sofreu fratura no braço direito e traumatismo craniano, com fratura na região da cabeça. Exames como tomografia, raio-X e ultrassom já foram realizados, e alguns procedimentos precisaram ser refeitos para o acompanhamento da evolução do quadro clínico.

Apesar da gravidade, Heloísa segue sob monitoramento constante, com todos os recursos médicos necessários sendo utilizados para tentar estabilizar o quadro e auxiliar na recuperação. O caso segue sob investigação das autoridades competentes. ( A Notícia Portal com informações de Robson Midias Sociais/ Foto Divulgação: Autorizada pela mãe da criança)