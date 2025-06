Corteva Agriscience traz inovações e tendências para o GAFFFF 2025, maior evento de cultura agro do mundo

A Corteva Agriscience é uma das grandes protagonistas do Global Agribusiness Festival (GAFFFF) 2025, o maior festival de cultura agro do mundo, realizado no Allianz Parque, em São Paulo. Ao lado da XP, a companhia lidera a apresentação desta edição do evento, trazendo lançamentos, debates sobre bioinsumos e inovação, e promovendo a conexão entre campo e cidade. Durante dois dias, o GAFFFF reúne mais de 90 horas de conteúdo, gastronomia, música e negócios, consolidando-se como o principal ponto de encontro do agronegócio com a sociedade.

Bioinsumos e inovação em destaque: A Corteva iniciou sua programação nesta quinta-feira (5), às 12h30, com uma sessão exclusiva para a imprensa no espaço Parque Mirante, dentro do Allianz Parque. O tema foi o mercado de produtos biológicos, conduzido por Frederic Beudot, líder global de biológicos da companhia, junto a agricultores brasileiros. A conversa abordou o avanço do Brasil na adoção desses insumos e como a Corteva contribui com pesquisa, regulamentação e soluções personalizadas para o produtor.

Em seguida, às 14h no Palco C, Beudot participou do painel “Intensificando a Sustentabilidade do Agronegócio e a Mega Tendência dos Bioinsumos”, ao lado de nomes como:

• Carlos Goulart (MAPA),

• Marcio Portocarrero (Abrapa),

• Nelson Ferreira (McKinsey),

com moderação de Eduardo Leão de Souza (Croplife Brasil).

Às 15h, no Palco ABC, foi a vez de Shona Sabnis, vice-presidente de Assuntos Públicos da Corteva, assumir o palco como keynote speaker sobre o tema inovação no agronegócio. A moderação ficou por conta de Plinio Nastari, presidente da Datagro. Encerrando o dia, às 16h, a Linha Pastagem da Corteva apresentou uma nova molécula e dois herbicidas inovadores, voltados ao manejo sustentável de pastagens, sob liderança de Rodrigo Takegawa, executivo responsável pela área no Brasil e Paraguai.

Novas soluções para a pecuária: Em comemoração aos 65 anos de atuação no Brasil da Linha Pastagem, a empresa lançou soluções que eliminam a matocompetição, melhoram a qualidade do pasto e, consequentemente, aumentam a produção de carne e leite. Segundo a empresa, essas inovações contribuem para a redução da abertura de novas áreas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Corteva leva mais de 1.200 produtores ao evento: Segundo Felipe Daltro, diretor de Marketing e Experiência do Cliente da Corteva no Brasil e Paraguai, a participação no GAFFFF reforça o papel da empresa como líder em inovação e sua conexão com o ecossistema agro.

“É uma oportunidade de conectar o que há de mais moderno na agricultura brasileira com os agentes de transformação do setor e da sociedade”, destacou Daltro. A Corteva mobilizou mais de 1.200 produtores rurais e parceiros comerciais de diversas regiões do Brasil para participarem do festival.

GAFFFF celebra o agro e a cultura brasileira: O GAFFFF 2025 acontece nos dias 5 e 6 de junho com três palcos simultâneos, mais de 40 painéis, 200 palestrantes nacionais e internacionais, além de atrações musicais com Leonardo, Fernando & Sorocaba, Fiduma & Jeca, Thiago Carvalho e Fiorella. A área gastronômica foi expandida, com festival de churrasco, opções vegetarianas e veganas, além de aulas com chefs renomados.

Sobre a Corteva Agriscience: A Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) é uma empresa agrícola global que combina inovação tecnológica, serviços personalizados e compromisso com a sustentabilidade. Atua com sementes, defensivos agrícolas, biológicos e soluções digitais, buscando aumentar a produtividade no campo e garantir o futuro das próximas gerações. (A Notícia Portal com informações do site Conexão Rural e www.corteva.com/ Foto: Divulgação)