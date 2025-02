COP30: Lula visita principal obra da COP e diz que Belém deve fazer melhor evento da história

Durante o seu discurso no Mercado de São Brás, o presidente da República disse que vai embora do Pará com a certeza que será feita uma das melhores COP.

“Eu saio daqui com a certeza que a gente vai fazer a melhor COP já realizada na história. Todas as COPs têm como tema central a Amazônia. […] Essa COP vai ser na Amazônia para vocês conheceram a Amazônia tal como ela é. Conhecer o povo do Pará, tal como eles são”, afirmou.

Um dos principais anúncios foi a assinatura do contrato, no valor de R$ 45 milhões, do Fundo Amazônia para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros e as ações de prevenção e combate a incêndios florestais.

Em setembro de 2024, o Pará foi o estado que apresentou o maior número de queimadas no Brasil, tendo registrado 2800 focos ativos, segundo apontou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).