Agressor é preso em São Félix do Xingu após agredir ex e fugir em moto irregular

A Polícia Militar prendeu, na madrugada de segunda-feira (23), um homem acusado de agredir a ex-companheira e ameaçá-la com um canivete em São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O caso foi registrado durante a Operação Saturação Noturna, conduzida pelo 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sob comando do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 00h30 a guarnição da viatura 3603 comandada pelo 3º Sargento Brayan, com o cabo Amaral foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (NIOP). A denúncia informava que no Posto Boi Verde, Natália Sousa da Silva teria sido agredida com socos no rosto e ameaçada com um canivete por seu ex-companheiro, identificado como Jonh Mayke Santos Maia.

Após a agressão, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda XRE preta, sem carenagem e sem placa de identificação. A equipe policial realizou diligências pela região e localizou o acusado na Avenida Rio Xingu, próximo ao Banco do Brasil.

Ao perceber a viatura, Jonh Mayke tentou fugir em alta velocidade, dando início a um acompanhamento. Durante a fuga, ele perdeu o controle da motocicleta, caiu ao solo e ainda tentou escapar a pé, mas foi contido e imobilizado pelos policiais.

Em razão da queda, o suspeito teve escoriações leves na perna. A moto foi apreendida e, conforme a legislação e a Súmula Vinculante nº 11 do STF, foi necessário o uso de algemas para conter a resistência do agressor e garantir a segurança da equipe.

Jonh Mayke Santos Maia foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde foi apresentado junto com a moto e o canivete usado na ameaça. O caso foi registrado para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça o compromisso no combate à violência doméstica e pede que casos de agressão sejam imediatamente denunciados pelo 190 ou pelos canais oficiais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)