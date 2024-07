CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Adolescente de 15 anos é morta a facadas

A jovem Dafny Silva dos Santos foi morta a facadas, em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará. Ela foi encontrada morta em uma casa, na rua 18 do setor Emerêncio, na tarde desta quinta-feira (27), apenas 3 dias após completar 15 anos. Pelo menos duas pessoas são suspeitas do crime e estão sendo procuradas pelas polícias Civil e Militar. Como se trata de uma investigação envolvendo uma adolescente, muitos detalhes ainda são tratados de forma sigilosa.

Pelas informações iniciais coletadas pela Polícia Civil, junto a possíveis testemunhas, dois homens suspeitos foram vistos deixando a cena do crime numa moto (sem modelo ou placa ainda revelados). Familiares e amigos estão sendo ouvidos para buscar mais informações sobre quem e por que iria querer matar Dafny. Nas redes sociais, várias pessoas lamentavam a crueldade cometida contra uma menina ainda tão jovem.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

(Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)