Sapucaia: Motociclista perde controle de moto, bate em poste e morre

Os números de acidentes envolvendo colisões de veículos contra postes de energia no Pará continuam gerando preocupação para as autoridades competentes. Em 2022, foram 903 ocorrências dessa natureza, conforme levantamento feito pela concessionária de energia no Estado.

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (20), após colidir violentamente contra um poste, em Sapucaia, sul do Pará. A vítima, que morreu no local do acidente, foi identificada apenas como Humberto.

Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um poste no calçadão da Avenida José Augusto Marinho, centro de Sapucaia. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, sendo constatado o óbito do motociclista, e em seguida os policiais isolaram a área. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)