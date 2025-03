Com nota de 9,2%, Redenção apresenta um avanço significativo na educação superior

A cidade de Redenção, no Sul do Pará, tem mostrado um notável progresso no campo da educação superior, com um aumento de 363% no número de moradores com diploma universitário nos últimos 12 anos. De 2010 a 2022, a quantidade de formados na cidade saltou de 4.300 para 20 mil, evidenciando uma crescente demanda por mão de obra especializada e acirrando a competitividade no mercado de trabalho local.

Atualmente, 7,5% da população de Redenção possui curso universitário completo, um índice superior a muitos outros municípios da região, mas ainda distante de cidades mais desenvolvidas. O aumento expressivo no número de formados reflete, de maneira geral, a expansão da educação superior, especialmente com a presença de instituições como a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e o Instituto Federal do Pará (IFPA), que oferecem cursos gratuitos na cidade.

Embora o crescimento seja evidente, a cidade ainda carece de uma maior diversidade de cursos públicos comparado a outras regiões, como Marabá, que conta com um polo universitário mais robusto. Porém, o avanço na educação em Redenção não pode ser subestimado, já que a cidade ocupa uma posição de destaque na região, com 9,2% da população local com nível superior completo, um índice que supera municípios como Marabá (8,1%) e Altamira (7,9%).

Diplomados mais comuns em Redenção: A cidade de Redenção também reflete uma tendência comum em outros municípios da região: a formação em Administração e áreas relacionadas ocupa a posição de maior destaque entre os graduados. Com 3.405 diplomados nesta área, a cidade vê um crescente número de profissionais qualificados para atuar em diversos setores administrativos, principalmente devido ao dinamismo econômico local.

Além disso, a cidade abriga 2.918 formados em Pedagogia, mantendo a tradição educacional da região. Outra área que tem ganhado destaque é o curso de Direito, com 1.050 bacharéis, um número que reflete a crescente demanda por advogados na cidade e nas localidades vizinhas.

Outras áreas significativas em Redenção incluem Enfermagem, Engenharia Civil e Contabilidade, todas com números expressivos de graduados, refletindo a diversificação do mercado de trabalho local e a especialização cada vez maior da mão de obra.

O impacto da educação em Redenção: O aumento no número de pessoas com diploma universitário em Redenção é um indicativo claro de que a cidade está se transformando em um centro de formação e qualificação profissional no Sul do Pará. Esse avanço traz não apenas mais oportunidades para os moradores, mas também contribui para o desenvolvimento local e a melhoria das condições de vida.

Apesar de ainda haver desafios a serem superados, como a necessidade de mais cursos universitários e a ampliação das ofertas de educação superior, o crescimento do número de graduados em Redenção reflete uma tendência positiva e oferece um cenário promissor para o futuro da cidade. (Roney Braga/ A Notícia Portal)