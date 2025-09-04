Colisão entre motocicletas provoca três mortes de jovens no perímetro urbano entre Tucumã e Ourilândia do Norte

Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de quarta-feira (3), por volta das 19h40, resultou na morte de três pessoas no perímetro urbano da rodovia PA-279, entre as cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte, mais precisamente nas proximidades da Subestação da concessionária de energia da Equatorial.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu um grupo de motociclistas que tentava realizar uma ultrapassagem em local proibido, atrás de uma caçamba que trafegava na via. Durante a manobra, uma das motos caiu, provocando a queda das demais.

No local, foram confirmados os óbitos de Hudson Ferreira Silva, morador da Rua Jagua, no bairro Boa Esperança, que pilotava uma Honda Start preta (placa QEP-0D91), e de Tiago Nascimento da Conceição, residente em Tucumã, que conduzia uma Yamaha Fazer vermelha (placa QVF-4H80).

Já Ideovanderson Campelo Fernandes, de 23 anos, também condutor de uma Yamaha Fazer vermelha (placa QDV-4E83), foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional da PA279, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outras duas pessoas tiveram escoriações leves e foram atendidas por populares antes da chegada das equipes de resgate.

A área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a segurança durante o atendimento. Polícia Civil e funerária foram acionadas para os procedimentos legais e remoção dos corpos. Após os trabalhos, o tráfego foi normalizado no trecho. A ocorrência foi registrada pelo 36º BPM/CPR XIII. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)