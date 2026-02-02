Codec estrutura nova etapa da agenda de desenvolvimento em Redenção

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) avança na articulação de ações estratégicas para fortalecer o desenvolvimento econômico em Redenção, município do sul paraense, priorizando atração de investimentos, organização territorial e estruturação de novos empreendimentos no município.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (28), em Belém, a Codec recebeu representantes da Prefeitura de Redenção para alinhar os próximos passos da agenda conjunta, que inclui a elaboração do Guia do Investidor, a prospecção de projetos industriais e a organização de uma área destinada à implantação de um Espaço Agroindustrial.

Pela Codec, participaram o diretor de Estratégia e Relações Institucionais, Pádua Rodrigues; o assessor de Estratégia, Evandro Diniz, e a gerente de Atendimento a Novos Negócios, Sabrina Sena.

O município de Redenção foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gilmário Fontenele; o assessor de Planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Vanderlei Viana, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Luciano Duarte.

O encontro deu continuidade a ações realizadas recentemente no município, como o Seminário de Desenvolvimento Econômico e a introdução à capacitação em atração de investimentos, promovidos pela Codec com apoio da Prefeitura. As iniciativas marcaram o início de um trabalho estruturado, destinado a preparar o município para receber novos empreendimentos de forma planejada, segura e alinhada às características econômicas e ao perfil produtivo local.

Guia do Investidor – O próximo passo é a elaboração do Guia do Investidor de Redenção, instrumento estratégico com informações qualificadas sobre o ambiente econômico local, infraestrutura disponível, perfil produtivo, marcos regulatórios e oportunidades de negócios. A previsão é que o material seja finalizado e lançado entre março e abril.

A proposta é fazer o lançamento no município, enfatizando divulgação, comunicação institucional e esclarecimento sobre a utilização do material. O Guia ficará disponível nos canais oficiais do município e da Codec, funcionando como ferramenta permanente de consulta para investidores interessados.

“O Guia organiza informações estratégicas e facilita o acesso de investidores a dados confiáveis sobre o município, seus contatos institucionais, infraestrutura e oportunidades”, informou Pádua Rodrigues.

Prospecção de investimento – Também foi apresentada a prospecção de um empreendimento voltado à produção de etanol a partir do milho, em Redenção. O projeto está em fase de organização e análise técnica, considerando aspectos estruturais, ambientais e administrativos necessários à viabilização.

Representantes do município compartilharam com a Codec um portfólio do empreendimento, contendo informações técnicas, como investimento estimado em R$ 1,15 bilhão, geração de empregos – entre 1,5 mil e 2 mil postos diretos na fase de obras, cerca de 300 empregos na operação e aproximadamente 4 mil empregos indiretos -, além da dimensão da área prevista para implantação e demais dados estruturais da indústria. O material subsidiou o debate técnico e orientou os encaminhamentos institucionais.

Para o secretário Gilmário Fontenelle, a iniciativa tem potencial significativo para impulsionar a economia local, especialmente pela capacidade de geração de emprego e renda no município e na região.

No campo da atração de investimentos, a Codec apresentou o fluxo institucional de prospecção e acompanhamento de empreendimentos. A gerente Sabrina Sena detalhou as etapas do processo, desde a recepção da demanda até a organização das informações e análises técnica e administrativa, além das orientações necessárias ao correto encaminhamento das propostas aos órgãos competentes.

Também foram destacadas estratégias voltadas aos pequenos empresários e às pequenas indústrias, evidenciando como a Codec pode apoiar investimentos de menor porte, orientar a estruturação das iniciativas e ampliar o acesso a políticas e instrumentos disponíveis, fortalecendo o desenvolvimento econômico local de forma mais inclusiva.

Espaço agroindustrial – Os participantes avançaram na discussão sobre implantação de um Espaço Agroindustrial em Redenção, modelo semelhante ao de um distrito industrial, para incentivar as principais cadeias produtivas da região. O histórico da área, prevista em gestões anteriores para a implantação de um polo produtivo, foi retomado.

O debate enfatizou a necessidade de confirmar a situação fundiária do terreno, especialmente quanto à existência ou não de doação formal, sua titularidade e os desdobramentos administrativos dessa definição, considerados essenciais para orientar o modelo de desenvolvimento do projeto.

Dados preliminares indicam que a área total é de 134 hectares, sendo 12 hectares pertencentes à Seduc (Secretaria de Estado de Educação) e 122 hectares remanescentes, equivalentes a aproximadamente 25 alqueires. A orientação é realizar o levantamento de processos, registros e documentos nos órgãos competentes, especialmente a Seduc, para assegurar clareza e segurança administrativa ao encaminhamento.

Parceria institucional – Para Gilmário Fontenelle, o apoio da Codec tem sido fundamental. “A Codec é uma parceira importante. Contamos com esse apoio técnico e institucional, que nos dá um norte para planejar e desenvolver Redenção de forma mais organizada e segura”, afirmou.

O secretário formalizou convite à Codec para participar em um evento de desenvolvimento econômico previsto para março, em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), com o objetivo de ampliar o debate sobre atração de investimentos e desenvolvimento regional.

Encaminhamentos – Os próximos passos incluem a organização das informações, da pesquisa documental e da sistematização de dados para subsidiar as decisões institucionais. Também foi destacado que, após a etapa de apresentação e incubação de investidores, a estrutura institucional estará à disposição para receber novos contatos, com apoio de comunicação e mídia.

“O papel da Codec é atuar como articuladora desse processo, oferecendo orientação técnica e institucional, para que os municípios estejam preparados para receber investimentos de forma organizada e segura, transformando potencial produtivo em projetos consistentes”, enfatizou Pádua Rodrigues.

A parceria com Redenção integra a estratégia da Codec de interiorizar as políticas de desenvolvimento econômico do Pará, promovendo capacitação, articulação institucional e ações estruturantes que ampliem as oportunidades de crescimento, investimento e geração de emprego nos municípios. ( A Notícia Portal com informações de Thais Menezes (CODEC/ Foto: Divulgação Agência Pará)