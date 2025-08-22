PoliticaTucumã

Chefe de patrimônio da Câmara recebe diária em pleno recesso parlamentar

O pagamento de diárias é autorizado para cobrir despesas de viagem de servidores a serviço do órgão. No entanto, especialistas em gestão pública alertam que a concessão durante o recesso pode indicar irregularidade ou, no mínimo, falta de transparência.

22/08/2025
A população cobra explicações da Mesa Diretora da Câmara sobre o caso. Até o momento, não houve manifestação oficial do legislativo municipal, na pessoa dO Presidente Vereador Weligton Faria conhencido por Chicão Ciclone ( PSDB). 

Um caso que vem gerando questionamentos em Tucumã envolve o chefe do setor de patrimônio da Câmara Municipal, identificado em documento oficial como servidor comissionado. De acordo com registros internos, a servidora teria recebido diárias durante o período de recesso parlamentar, quando não há atividades legislativas.

A denúncia ganhou repercussão após a divulgação de informações que apontam o pagamento, levantando dúvidas sobre a real necessidade do deslocamento custeado com dinheiro público.

A população cobra explicações da Mesa Diretora da Câmara sobre o caso. Até o momento, não houve manifestação oficial do legislativo municipal.

O pagamento de diárias é autorizado para cobrir despesas de viagem de servidores a serviço do órgão. No entanto, especialistas em gestão pública alertam que a concessão durante o recesso pode indicar irregularidade ou, no mínimo, falta de transparência.

A população cobra explicações da Mesa Diretora da Câmara sobre o caso. Até o momento, não houve manifestação oficial do legislativo municipal.

O episódio reforça a necessidade de maior fiscalização nos gastos públicos e da divulgação clara de informações para que a sociedade acompanhe como o dinheiro do contribuinte é utilizado. (Emilly Dulcio A Notícia Portal/ documento publicado no Instagram da Página Ouvinte do Público 2025)

22/08/2025

Notícias relacionadas

REDENÇÃO: Prefeitura multa proprietários de cavalos deixados nas ruas

28/01/2020

Redenção: VII Festival de quadrilha junina será a grande festa do final de semana

13/06/2023

Homem é morto a facada por idoso após discussão por cigarro em Rio Maria

29/04/2025

Pará registra número histórico e bate recorde de doação de órgãos e de córneas, segundo Sespa

12/06/2023
Botão Voltar ao topo