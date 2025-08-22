Chefe de patrimônio da Câmara recebe diária em pleno recesso parlamentar

Um caso que vem gerando questionamentos em Tucumã envolve o chefe do setor de patrimônio da Câmara Municipal, identificado em documento oficial como servidor comissionado. De acordo com registros internos, a servidora teria recebido diárias durante o período de recesso parlamentar, quando não há atividades legislativas.

A denúncia ganhou repercussão após a divulgação de informações que apontam o pagamento, levantando dúvidas sobre a real necessidade do deslocamento custeado com dinheiro público.

O pagamento de diárias é autorizado para cobrir despesas de viagem de servidores a serviço do órgão. No entanto, especialistas em gestão pública alertam que a concessão durante o recesso pode indicar irregularidade ou, no mínimo, falta de transparência.

A população cobra explicações da Mesa Diretora da Câmara sobre o caso. Até o momento, não houve manifestação oficial do legislativo municipal.