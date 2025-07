Empreendedoras de São Félix do Xingu ganham espaço no festival do cacau em Altamira

A 4ª edição do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau de Altamira, evento que consolidou mais uma vez o protagonismo feminino na cadeia produtiva do cacau na região amazônica. Realizado no Centro de Convenções Vilmar Soares, o festival reuniu 140 estandes e destacou a atuação de mulheres empreendedoras do campo, da floresta e das comunidades tradicionais.

De São Félix do Xingu para Altamira: sabores e resistência

Um dos destaques do evento veio do município de São Félix do Xingu, com a participação da Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas (AMPPF). Representadas por Joelma Menezes e Sônia Duarte, moradoras das vilas Tancredo Neves e Maguari, elas viajaram até Altamira para apresentar uma linha de produtos derivados de frutas nativas e cacau, como geleias, licores e polpas da fruta “gulosa”, típica da região.

“Apresentar nossos produtos é mostrar a força do trabalho feminino. Antigamente, as mulheres dependiam muito dos maridos. Hoje, cada uma tem sua renda, sua independência”, destacou Joelma Menezes.

A associação, composta por 46 mulheres, mantém uma agroindústria que fornece produtos para a merenda escolar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Cacau com identidade indígena: O festival também valorizou a produção de mulheres indígenas da região do Xingu. Ganhou destaque o “Chocodjá”, um chocolate artesanal produzido por quatro mulheres da etnia Yudjá (Juruna), ligadas à Associação Indígena Juruna Tubyá, localizada no ramal do Picadinho, na área do povo Asurini.

Segundo Irasilda Fernandes Juruna, presidente da associação, o projeto é uma conquista coletiva:

“A produção do chocolate nos trouxe uma nova fonte de renda. Chocodjá é a mistura do nosso povo com o chocolate. Com o apoio da Norte Energia, conseguimos tirar esse sonho do papel.”

Mulheres impulsionam negócios no agro: O secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, visitou o festival e destacou a importância da presença feminina no setor agroindustrial paraense:

“Esses produtos representam mais do que sabores e aromas eles trazem a história, a luta e a força das mulheres do agro. É geração de renda e autonomia feminina materializadas em cada embalagem.”

Para Giovanni, a edição de 2025 do festival foi um sucesso em público e negócios. “Encerramos mais uma edição com casa cheia, boas vendas e muito orgulho do que foi apresentado. Todos estão de parabéns.” (A Notícia Portal com informações de Por Rose Barbosa (SEDAP)/ Fotos Mateus Costa: Agência Pará)