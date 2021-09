Justiça suspende investigação contra Lula sobre suposto tráfico internacional de influência

Investigação contra o ex-presidente Lula por suposto tráfico internacional de influência foi arquivada pela Justiça

A acusação foi feita com base em uma delação do executivo da empreiteira OAS, Léo Pinheiro

De acordo com a defesa de Lula, esta é a 19ª decisão a favor do petista

A investigação contra o ex-presidente Lula por suposto tráfico internacional de influência foi arquivada pela Justiça. De acordo com a defesa de Lula, esta é a 19ª decisão a favor do petista.

A juíza federal Maria Carolina Ayoub, da 9ª Vara Federal de São Paulo, entendeu que não existiam elementos suficientes que justificassem a apuração e também apontou que o suposto crime já estaria prescrito em função da idade do petista.

A defesa do ex-presidente argumentou que o próprio executivo negou que tivesse feito pagamentos ilícitos ao ex-presidente em um novo depoimento que concedeu e também que nenhuma outra fonte ouvida pela Polícia Federal havia confirmado o teor da acusação.

“O arquivamento do 19º procedimento investigatório instaurado contra Lula com base em acusações infundadas confirma que o ex-presidente foi vítima de lawfare, como sempre afirmamos. Revela, ainda, que a “lava jato” colocou em xeque o Estado de Direito ao realizar delações premiadas sabidamente descabidas com o nítido objetivo de atingir e aniquilar alvos pré-definidos”, afirmaram, em nota, os advogados de Lula.

A defesa do ex-presidente contextualizou ainda a situação do ex-presidente em relação à Justiça. “Da avalanche de processos abertos contra Lula permanece em aberto apenas um deles – relativo ao Caso dos Caças -, no qual já apresentamos pedido de arquivamento após termos demonstrado que ele foi construído pela “lava jato” com a plena ciência de que o ex-presidente não havia praticado qualquer ato ilegal”.(Informações Yahoo Notícias)