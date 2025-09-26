Celso Sabino anuncia saída do Ministério do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), anunciou a saída do cargo após o rompimento do União Brasil com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A demissão foi acertada em uma reunião com o petista, no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (26/9).

Sabino vinha balançando no cargo desde que o União Brasil, partido ao qual é filiado, desembarcou oficialmente da base do Executivo, na última semana. A direção nacional da sigla antecipou o movimento diante de reportagens que apontam uma suposta ligação entre o presidente da legenda, Antonio Rueda, e aeronaves operadas por uma empresa associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega as acusações.

A saída de Sabino representa a 13ª troca de ministro desde o início do governo. A última a deixar o cargo no alto escalão foi a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que foi substituída por Márcia Lopes.

Além de Sabino, há outros dois ministros ligados União Brasil, mas são considerados cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). São eles: Frederico de Siqueira (Comunicações) e Waldez Góes (Integração). Dessa forma, os titulares devem ter os cargos preservados.

Como mostrou o Metrópoles, o presidente avalia nomes para substituir Sabino no comando do Turismo. Uma das cotadas é a atual secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes.

Ela foi indicada pelo próprio ministro em reunião com Lula na semana passada. Outras possibilidades ventiladas são Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Cristiane Leal Sampaio, secretária nacional de Políticas de Turismo. (A Notícia Portal com informações de Daniela SantosMaria Eduarda Portela do Metrópoles/ Foto: Kebec Nogueira)