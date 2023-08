CBF confirma jogo da Seleção Brasileira em Belém, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta segunda-feira (31) que Belém receberá neste ano o jogo entre as seleções do Brasil e da Bolívia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo Masculina FIFA 2026. A disputa será no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, no próximo dia 08 de setembro, as 21h30. Será o primeiro jogo da seleção brasileira na busca pela classificação ao próximo mundial.

O jogo foi anunciado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, em suas redes sociais.

“Eu festejo pela paixão que o futebol representa para o nosso Estado. Festejo que o investimento que fizemos no nosso Mangueirão permita que nós voltemos, depois de 11 anos, a receber a seleção brasileira em nosso Estado, com uma diferença: um jogo de eliminatória. O primeiro passo, o primeiro jogo já na Copa do Mundo, para que nós possamos conquistar o hexa. O paraense é pé quente, e nós vamos juntos com a seleção brasileira rumo ao hexa”, enfatizou o chefe do Executivo.

O jogo, inédito, só será possível devido à reconstrução, ampliação e modernização do Novo Mangueirão, proporcionada pelo Governo do Pará. Com a obra entregue em abril deste ano, o estádio ganhou status de arena, com capacidade para 50 mil pessoas.

Do tamanho da paixão do paraense pelo futebol, o novo estádio incluiu o Pará na rota do turismo esportivo.

O Novo Mangueirão dispõe de rampas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs); novas bilheterias e novos elevadores; placas de energia solar; sistema de coleta de água da chuva para utilização nos banheiros; espaços para projetos sociais; salas multiuso; novo gramado do tipo “bermuda celebration”, mais adequado ao clima do Pará e utilizado nos principais estádios que recebem jogos da Copa do Mundo.

O Novo Mangueirão foi aprovado por delegados da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), após inspeção em todas as instalações. “As decisões na atual gestão visam unicamente às melhores condições técnicas e de logística para a Seleção Brasileira. Vamos buscar ao longo dessa eliminatória questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas e infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em uma rede social.

Em 2026, a Copa do Mundo terá, pela primeira vez, três sedes oficiais: Canadá, Estados Unidos e México. Também reunirá 48 seleções. Com exceção de Japão e Coreia do Sul, em 2002, as demais edições do campeonato mundial de futebol foram disputadas em apenas um país. (A Notícia Portal/ Agência Pará)