Causa da morte dos irmãos são divulgados: Choque hemorrágico por ferimento no pescoço; suspeitos já estão presos em Marabá

A polícia civil de Tucumã deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva na manhã desta terça-feira 25, em presídios em Marabá. Wanderson Silva de Sousa CCP (centro de custódia provisória de marabá E Gigliola Sena Silva está no Unidade de custódia de reensessão feminina.

O casal é principal suspeito do duplo homicídio contra os irmãos Júlio César da Silva 62 e Vera Regina da Silva 65 anos. O caso gerou grande comoção popular quando os corpos foram encontrados em estado de decomposição no dia 15, de outubro na residência em que os moravam. Vera Regina era professora do município a quase 4 décadas e Júlio César atuava na saúde pública de Tucumã também a bastante tempo.

A equipe da polícia civil obteve êxito em desvendar a autoria delitiva após imagens de câmera de segurança terem mostrado o veículo utilizado pelos suspeitos chegando à residência das vítimas na noite do dia 12/10/2025. Através da análise de mais de 100h de mídias de gravações, a equipe de investigação conseguiu mapear o trajeto realizado pelos suspeitos que, após a prática do crime, retornaram ao município de Ourilândia do Norte, e ali se esconderam em uma residência localizada no setor Novo Horizonte.

Informações extraídas de sistemas de informação possibilitaram a identificação do veículo pelos dados colhidos pelos radares de velocidade localizados às margens da PA279. Os criminosos haviam pegado o veículo emprestado e permaneceram de posse do automóvel nas datas de 12/10/2025 a 13/10/2025, o que foi confirmado pela proprietária do veículo. Ainda, foi possível constatar que WANDERSON e GIGLIOLLA retornaram à residência das vítimas neste mesmo veículo por outras duas vezes durante o dia 13/10/2025.

Os suspeitos chegaram a enviar mensagens dos celulares das vítimas se passando por estas, após a prática do crime. O teor das mensagens encaminhadas pelos suspeitos a familiares e pessoas próximas às vítimas indicava que os suspeitos seriam pessoas próximas, visto que tinham conhecimento detalhado da rotina das vítimas.

Os laudos das necropsias realizadas pelo Centro de Perícias nos corpos das vítimas constataram que a causa da morte das duas vítimas foi CHOQUE HEMORRÁGICO devido a LESÃO PÉRFURO-INCISA CERVICAL.

A investigação permanece em andamento no ensejo de localizar os pertences subtraídos das vítimas, colher a oitiva dos investigados e para obter outros elementos de informação da operacionalização de medidas cautelares que ainda estão em curso.

O casa já estava preso preventivamente desde novembro de 2025, pelo homicídio contra o empresário e contador de Xinguara Victor Augusto da Rocha Arnaud, que desapareceu no dia 30 de outubro e o corpo dele foi encontrado dias depois enterrado no quintal de sua própria casa.. A investigação aponta para vestígios de violência em sua residência e seu veículo foi encontrado no Maranhão com os dois suspeitos. (Roney Braga com informações de Juscelino Show na Net/ Fotos/ Reprodução redes sociais)