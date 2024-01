CASA DE TÁBUA: Operação Policial Desarticula Quadrilha de Roubo de Caminhonetes no Sul do Pará

No município de Santa Maria das Barreiras, uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na desarticulação de uma quadrilha suspeita de praticar roubos de caminhonetes na região sul do Pará. A ação contou com a participação de agentes do destacamento do Distrito de Casa de Tábua e da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais-CIME, vinculada ao 7º BPM de Redenção.

A operação teve início após a denúncia de um roubo de uma caminhonete Ranger cinza no ‘Posto da Produção’ na quinta-feira (18). Durante as buscas, houve perseguição com troca de tiros, resultando no abandono da caminhonete pelos criminosos próximo ao Bar Estrela, os suspeitos não foram capturados na ocasião. O Destacamento de Casa de Tábua solicitou reforço policial ao 7º BPM, que enviou agentes do Grupo Tático Operacional-GTO e da 2ª CIME.

Na continuidade das buscas na sexta-feira (19), informações da população levaram a polícia a um local suspeito, onde ocorreu confronto com três indivíduos. Embora os suspeitos tenham fugido, a varredura resultou na descoberta de diversos veículos, armamento e materiais ilícitos. As diligências persistem na busca pelos membros da quadrilha.

No sábado (20), as buscas foram intensificadas após uma denúncia de arrombamento em uma casa, resultando em um cerco direcionado e outro confronto. Um homem armado foi ferido e, após ser socorrido, veio a óbito. Os demais suspeitos fugiram, e materiais ilícitos foram encontrados próximo ao local de fuga: Uma Escopeta cal. 12; 73 cartuchos de fuzil, 7mm; 10 cartuchos de fuzil, 458mm; 4 carregadores de fuzil 7mm; 1 estojo cal. 12 deflagrado; 2 aparelhos topográficos e duas bananas de substâncias explosivas.

A polícia permanece em diligência para capturar os demais envolvidos. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)