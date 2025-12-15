Brasil

Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato no RJ para focar o Senado por SC

Carlos Bolsonaro se mudará para a cidade de São José, na Grande Florianópolis, em busca de vaga no Senado Federal, em 2026

15/12/2025

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) renunciou ao mandato de vereador no Rio de Janeiro para focar a disputa pelo Senado Federal em 2026. A publicação foi feita no Diário Oficial nesta segunda-feira (15/12). Ele concorrerá a uma das duas cadeiras em jogo pelo Estado de Santa Catarina.

Filho de Jair Bolsonaro deixa Câmara Municipal após 26 anos para transferir domicílio eleitoral a Santa Catarina e concorrer em 2026

Como mostrou a coluna, Carlos Bolsonaro se mudará para a cidade de São José, na Grande Florianópolis, e deverá assumir função no Partido Liberal referente à atuação em solo catarinense.

Pelo campo da direita, o ex-vereador deverá disputar a preferência do eleitorado com Carol de Toni, que estuda trocar o PL pelo Novo, e Esperidião Amin, do PP. Carlos Bolsonaro já declarou que apoiará Carol de Toni, uma vez que dois candidatos serão eleitos. ( A Notícia Portal com informações de Paulo Cappelli/ Fotos: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsaki do Metrópoles)

15/12/2025

Notícias relacionadas

Santana do Araguaia: Adolescente é assassinada com 15 facadas

07/03/2022

Seminário discutiu Amazônia e mudanças climáticas no dia Internacional dos Direitos Humanos

13/12/2021

Moradores reclamam das péssimas condições da estrada vicinal do PA-Maria Preta em Ourilândia do Norte.

11/03/2020

SAPUCAIA: Marquinhos lança Wilton Lima para a sua sucessão

17/02/2020
Botão Voltar ao topo