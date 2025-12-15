Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato no RJ para focar o Senado por SC

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) renunciou ao mandato de vereador no Rio de Janeiro para focar a disputa pelo Senado Federal em 2026. A publicação foi feita no Diário Oficial nesta segunda-feira (15/12). Ele concorrerá a uma das duas cadeiras em jogo pelo Estado de Santa Catarina.

Como mostrou a coluna, Carlos Bolsonaro se mudará para a cidade de São José, na Grande Florianópolis, e deverá assumir função no Partido Liberal referente à atuação em solo catarinense.

Pelo campo da direita, o ex-vereador deverá disputar a preferência do eleitorado com Carol de Toni, que estuda trocar o PL pelo Novo, e Esperidião Amin, do PP. Carlos Bolsonaro já declarou que apoiará Carol de Toni, uma vez que dois candidatos serão eleitos. ( A Notícia Portal com informações de Paulo Cappelli/ Fotos: BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsaki do Metrópoles)