Caminhonete perde freios e colide com salão de beleza

Um acidente de trânsito chamou a atenção neste fim de semana, no centro de Sapucaia, sudeste do Pará. Uma caminhonete Chevrolet S-10, de cor prata, perdeu os freios e acabou colidindo contra a parede de um salão de beleza localizado na Avenida José Augusto Marinho, esquina com a Rua Pau Brasil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo era conduzido por Elias Rodrigues Pereira, que trafegava pela BR-155 quando percebeu a falha no sistema de freios. Na tentativa de evitar atropelar pedestres ou atingir outros veículos, ele desviou e acabou atingindo a parede do salão “Espaço Belas Madeixas”, de propriedade de Maria Aline Bispo dos Santos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais tanto no veículo quanto na estrutura do estabelecimento.

A ocorrência foi atendida pela guarnição da VTR 1710, composta pelo Cabo Joaquim e Soldado Soares, durante a Operação Saturação, determinada pelo comando do CPR XIII.

Após a verificação documental, a PM constatou que tanto o motorista quanto o veículo estavam com a documentação em dia. As partes envolvidas preferiram resolver a situação de forma amigável e se dirigiram até a Delegacia de Polícia Civil de Sapucaia para as devidas providências. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)