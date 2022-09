CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Colisão frontal com duas vítimas fatais

Foi registrado na manhã desta sexta-feira (23) um acidente violento na PA – 287 no município de Conceição do Araguaia, onde um policial militar foi uma das vítimas fatais.

Dois veículos colidiram de frente e os dois motoristas morreram. O policial militar de Conceição do Araguaia estava com sua esposa no veículo com destino a Redenção, em um trecho da PA um outro veículo, com placa de Araguaína (TO), teria feito uma ultrapassagem de uma carreta e colidiu de frente. (Com informações de Nildo Monteiro).