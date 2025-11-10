Caminhão tomba na estrada entre Rio Vermelho; ninguém ficou ferido

Um caminhão tombou na noite de domingo (9) em um trecho da estrada que liga o Distrito de Rio Vermelho ao município de Sapucaia, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 19h30, a cerca de 10 quilômetros do distrito, e não houve feridos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo um caminhão de placa ROR-2F70 seguia sentido Sapucaia quando o motorista perdeu o controle e o veículo acabou tombando às margens da via.

A ocorrência foi atendida pela guarnição da VTR 1711, do 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM), composta pelo Cabo Samuel e Cabo Noleto, que realizavam patrulhamento dentro da Operação Saturação, sob determinação do Coronel Formigosa, comandante do CPR XIII. No local, os militares prestaram apoio ao motorista e sinalizaram a via para evitar novos acidentes.

O caminhão teve apenas danos materiais e não houve necessidade de atendimento médico. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)