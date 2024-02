Caixa: edital para 4.050 vagas pode sair logo após Carnaval

Quem pretende participar do novo concurso Caixa Econômica Federal (CEF) deve ficar atento. Acontece que a publicação do edital de abertura de inscrições para 4.050 vagas está prevista para ocorrer já nos próximos dias, logo após o carnaval. De acordo com informações não oficiais, tramites internos dão conta de que a liberação do edital deve ocorrer entre os dias 16 de fevereiro e 10 de março. O certame já conta com contrato assinado com a banca organizadora, que será a Fundação Cesgranrio.

Além disso, representantes da categoria cobram uma ampliação da oferta de vagas, uma vez que consideram que a oferta de 4.050 oportunidades não deve suprir a necessidade de pessoal, sendo necessária a oferta de pelo menos seis mil postos.

As 4.050 vagas já confirmadas pela Caixa estão distribuídas da seguinte forma: técnico bancário (2 mil vagas); área de tecnologia da informação (2 mil vagas); médico do trabalho (28 vagas) e engenheiro de segurança do trabalho (22 vagas).

Em junho já havia sido definido que o próximo edital deverá ser divulgado somente para o preenchimento de vagas imediatas, sem a existência de cadastro reserva de pessoal.

Para concorrer ao cargo de técnico bancário é necessário possuir ensino médio, com salário inicial de R$ 3.762.

No caso de nível superior, para médico do trabalho o inicial e de R$ 11.186 e para engenheiro de segurança, R$ 14.915.

De acordo com o contrato com a banca, as taxas serão as seguintes: ensino médio – R$ 50 e nível superior – R$ 60.

Além da remuneração, os servidores da Caixa também contam com diversos benefícios: participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-refeição/alimentação; auxílio-creche; previdência complementar; possibilidade de ascensão profissional; e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

As atribuições do cargo de técnico são as seguintes:

prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua;

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos. (A Notícia Portal/ DOL Carajás)